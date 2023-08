Tragischer Unfall: Kurz nach dem Zahnarzt stirbt Tigerin Mila

Im Cheyenne Mountain Zoo in Colorado ist ein Tigerweibchen kurz nach einer ärztlichen Behandlung bei einem Unfall gestorben. Lange war sie noch nicht in den USA beheimatet.

Das sind Aufnahmen von Mila, als das Tigerweibchen noch bei seiner Mutter im Zoo Toronto lebte. X/@TheTorontoZoo

Ein absurder Unfall hat dem Sibirischen Tigerweibchen Mila das Leben gekostet. Das Tier – von dessen Art es schätzungsweise nur noch 500 Exemplare auf der Welt gibt – war kurz zuvor für eine bevorstehende Zahnarzt-Behandlung betäubt worden. Nachdem die Tierärzte Mila die Narkose verabreicht hatten, stieg das zwei Jahre alte Tigerweibchen auf eine Bank. Von dort stürzte es jedoch so unglücklich, dass es eine tödliche Wirbelsäulenverletzung erlitt.

Die Leitung des Cheyenne Mountain Zoos in der Nähe der US-Stadt Colorado Springs bezeichnete das Unglück als einen «irren Unfall». Mila sei betäubt worden und anschließend «auf eine knapp hüfthohe Bank gesprungen», hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Dort legte sich das Tier hin und «ließ friedlich die Narkosemittel wirken», so das Zoopersonal. Kaum war eine Minute vergangen, rutschte Mila jedoch von der Bank. Beim Aufprall verletzte sie sich schwer.

Tierpfleger versuchten, Mila das Leben zu retten

Pfleger und Pflegerinnen seien ins Gehege gegangen, «sobald es für sie sicher war», erklärte Eric Klaphake, der zuständige Tierarzt. Das Personal habe das Tier anschließend 40 Minuten lang versucht, zu retten – vergebens.

Mila war erst im März dieses Jahres in den Zoo nach Colorado gekommen. Geboren wurde sie im Zoo von Toronto, wo ihre Mutter noch bis heute wohnt. «Mila war ein temperamentvoller und intelligenter Tiger», sagt Pflegerin Rebecca Zwicker. Das Team habe mit dem Weibchen trainiert, damit es sich an die Innen- und Außenbereiche ihres Geheges gewöhnt. «Sie war so kurz davor, nach draußen zu gehen, wo die Gäste sie hätten sehen können.»

Zahninfektion musste unbedingt behandelt werden

Doch vor Kurzem hatten die Pfleger ein schweres Zahnproblem beim Tier entdeckt, das dringend behandelt werden sollte: Mila hatte ein Loch in einem Zahn, das, wenn es nicht behandelt worden wäre, in die Nasennebenhöhlen vorgedrungen wäre, sagt Zwicker. «Unbehandelt können Infektionen wie diese für Tiere tödlich sein.»

Das Zoopersonal macht sich keinerlei Vorwürfe. «Es sind Entscheidungen über Leben und Tod», meint Zooleiter Bob Chastain. «Man kann planen und planen und trotzdem geht etwas schief. Unser Team verabreichte genau die richtige Menge an Medikamenten an einen sehr ruhigen Tiger, der für diesen Moment trainiert hatte», so Chastain weiter. Noch nie sei dem Zoo ein solcher Unfall passiert.