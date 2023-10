Rugby-WM: So geht es Josua Tuisova nach dem Tod seines kleinen Sohnes

Fidschis Rugby-Star Josua Tuisova trauert um seinen siebenjährigen Sohn Tito . Dieser war nach langer Krankheit verstorben und wurde letzte Woche in seiner Heimat beigesetzt – dies allerdings in Abwesenheit seines Vaters. Denn Tuisova steht derzeit mit seinem Land an der Rugby-WM in Frankreich im Einsatz und entschied sich dafür, bei der Mannschaft zu bleiben und so auf die Beerdigung seines Sohnes zu verzichten.