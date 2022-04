«Pistol» : Trailer für neue Serie über die Sex Pistols veröffentlicht

Knapp zwei Monate vor dem Start einer neuen TV-Serie über die legendäre britische Punkband Sex Pistols ist ein erster kurzer Trailer dazu veröffentlicht worden.

Kurz vor dem Serienstart erscheint nun eine neue Zusammenstellung mit 20 alten Aufnahmen der Sex Pistols aus den Jahren 1976 bis 1978, die in der Serie zu hören sein werden. «The Original Recordings» soll unter anderem die Singles «Anarchy In The UK», «God Save The Queen», «Pretty Vacant» und «Holidays In The Sun» vom einflussreichen Album «Never Mind The Bollocks» sowie einige B-Seiten aus der Zeit enthalten.