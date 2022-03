«Steve Jobs» : Trailer zeigt erste Einblicke in Jobs' Leben

Universal Pictures veröffentlicht den ersten umfangreicheren Trailer zu «Steve Jobs». Die knapp drei Minuten verraten: Das Biopic schreckt vor Unschönem nicht zurück.

Während knapp drei Minuten bekommt der Zuschauer einen Vorgeschmack darauf, dass das Biopic nicht nur die schönen Seiten im Leben des Apple-Gründers thematisiert – so werden etwa auch seine uneheliche Tochter, der Streit mit der Mac-Ingenieurin Joanna Hoffman und Jobs Entlassung bei Apple behandelt.

Neben Michael Fassbender in der Hauptrolle konnten auch Seth Rogen und Kate Winslet für «Steve Jobs» verpflichtet werden. Die Filmografie wird am 12. November 2015 in die Schweizer Kinos kommen.