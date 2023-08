Nationalcoach: Trainer-Knall in Italien – Roberto Mancini tritt zurück

Der Verband teilt mit, Mancinis Nachfolger werde bereits in den nächsten Tagen kommuniziert.

Weshalb der 58-Jährige per sofort zurückgetreten ist, ist bisher nicht bekannt.

Roberto Mancini hatte sein Amt als Nationaltrainer Italiens im Mai 2018 angetreten. Mit der Suqadra Azzurra war er 2021 Europameister geworden. Nun hat sich der 58-Jährige dafür entschieden, den Hut zu nehmen, per sofort, wie diverse italienische Medien vermelden. Und das rund zehn Monate vor der EM 2024 in Deutschland, an welcher Italien Titelverteidiger ist.