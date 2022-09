Chelsea-Beben! : Trainer Tuchel ist gefeuert

Trainer-Beben bei Champions-League-Mannschaft Chelsea! Die Blues trennen sich von Trainer Thomas Tuchel. Das gab der englische Top-Club nach der enttäuschenden 1:0-Niederlage in der Champions-League gegen Dynamo Zagreb bekannt.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur zehn Punkten aus sechs Spielen war der ehemalige Trainer von PSG und Borussia Dortmund bereits angezählt. Nach der überraschende Niederlage am Dienstag in der Champions-League-Gruppenphase dürfte der Geduldsfaden der Chelsea-Bosse nun gerissen sein. Nun muss der 49-Jährige nach einer enttäuschenden Leistung seinen Platz an der Stamford-Bridge räumen.