Fußball : Trainer von Dynamo Kiew bedauert «Wladimir Putin»-Rufe in Istanbul

In der Partie sei zunächst alles nach Plan gelaufen, «aber wir haben die Fans nicht einkalkuliert, ich habe nicht mit solchen Rufen gerechnet - bedauerlich», sagte Mircea Lucescu nach Angaben der Zeitung «Fanatik» nach dem Spiel am Mittwochabend in Istanbul. An der anschließenden Pressekonferenz nahm Lucescu aus Protest nicht teil. Fenerbahce-Trainer Jorge Jesus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.