Marinebasis Sewastopol : Trainierte Kampfdelfine schützen russische Kriegsschiffe vor Anschlägen

Die russische Marine hat zu Beginn der Invasion in der Ukraine Kampfdelfin-Basen vor einem wichtigen Schwarzmeerhafen positioniert: Die trainierten Meeressäuger sollen Kriegsschiffe vor Unterwasser-Angriffen durch Kampftaucher schützen.

Wie das US Naval Institute USNI anhand von Satellitenbildern festgestellt hat, hat die russische Marine im Februar zwei Gehege für trainierte Delfine in den Hafen von Sewastopol im Schwarzen Meer verlegt. Die beiden Basen wurden gleich hinter dem Eingang zum wichtigsten Stützpunkt der russischen Flotte in der Region postiert.

Wie die USA unterhält auch Russland Trainingsprogramme für die militärische Nutzung von Meeressäugern. Während in arktischen Gewässern auch Beluga-Wale und Seelöwen eingesetzt werden – 2019 wurde in Norwegen ein russischer Beluga gefunden, der vermutlich aus einem militärischen Programm geflüchtet war – sind es im Schwarzen Meer vor allem Tümmler, die eingesetzt werden. Diese werden in der Bucht von Kasatschja in der Nähe von Sewastopol trainiert. Interessant ist, dass das Delfin-Programm beim Zerfall der Sowjetunion an die Ukraine ging, seit der Annexion der Krim 2014 aber wieder von Russen betrieben wird.