Luxemburg : Tram erfasst Fußgängerin – leicht verletzt

Am Mittwochabend hat in Kirchberg eine Tram eine Frau «leicht erfasst», schreibt die Polizei am Donnerstagmorgen. Gegen 21.40 Uhr habe die Frau in der Rue Alphonse Weicker die Straßenbahntrasse nicht an einem Fußgängerübergang überquert und nach Angaben der Police Grand-Ducale offenbar die ankommende Bahn übersehen.