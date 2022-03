In Luxemburg : Tram wird nach sechs Jahren «sauber»

LUXEMBURG – Der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch nennt Zahlen zur CO2-Bilanz der Tram-Baustellen. Fast 40.000 Tonnen des Treibhausgases werden freigesetzt.

Der Bau der Tram in Luxemburg-Stadt wird insgesamt fast 40.000 Tonnen Kohlendioxid freisetzen. Wie Luxemburgs Verkehrsminister François Bausch am Montag in einer parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Gast Gibéryen erklärt, wurden für den Bau des Wartungszentrums der Straßenbahn sowie für den ersten Abschnitt zwischen dem Kirchberg und der Place de l'Étoile rund 57.800 Kubikmeter Beton und 3810 Tonnen Stahl verwendet.