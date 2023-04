All jene, die es nach oder von Trier ins Großherzogtum verschlägt, dürfte es nicht entgangen sein: Seit einigen Monaten wird entlang der A1 ordentlich gewerkelt. Grund für die Arbeiten ist eine Brücke, die es der Tram künftig ermöglichen soll von der Luxexpo bis zum Findel zu pendeln. «Nach bisherigem Stand wird die Autobahn an zwei Wochenenden – Ende April und Mitte Mai – jeweils auf einer Fahrspur gesperrt», erklärt André Von der Marck, Generaldirektor von Luxtram. An diesen Tagen sollen die Fahrbahnplatten auf den Pfeilern für die Brücke verlegt werden.