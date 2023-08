Für mehr als 100 Millionen Euro plus 20 Millionen Bonuszahlungen wechselt von Tottenham Harry Kane zum FC Bayern München. Es ist das Ende eines langen Transfer-Theaters.

Millionen-Transfer : Er ist da – Harry Kanes Privatjet landet in Bayern

1 / 3 Zuletzt kickte Harry Kane für Tottenham in der Premier League. REUTERS Kane liefert seit Jahren ab – und wie. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Partien der Premier League auf 30 Treffer. REUTERS Nun geht er für den FC Bayern München auf Torjagd. Getty Images

Der Deal war bereits scheinbar fix, da sorgten mehrere deutsche Medien noch einmal für Wirbel. Harry Kane soll am Flughafen in London von Tottenham an der Reise nach München gehindert worden sein. Nach kurzen Nachverhandlungen zwischen den Spurs und Bayern München hat der Stürmer-Star nun aber definitiv grünes Licht für einen Wechsel.

Am späten Nachmittag konnte der Privatjet endlich am Flughafen London-Stansted abheben. Mehr als 20.000 Zuschauer verfolgten den Flug auf Flightradar24. Kurz nach 19 Uhr landet die Maschine auf dem Flugplatz Oberpfaffenhofen in der Nähe von München.

Harry Kane ist endlich auf dem Weg nach München.

Nach einem langen Transfer-Theater mit zähen Verhandlungen wird Harry Kane bei Bayern unterschreiben. Die Ablöse: 100 Millionen Euro plus 20 Millionen an Bonuszahlungen. Bereits am Donnerstagmorgen wurde gemeldet, dass sich die beiden Vereine geeinigt hätten. Dann gab es kurzzeitig Verwirrung betreffend eines Rückziehers von Kane selbst – nun steht der Wechsel aber doch fest. Der 30-Jährige unterschreibt bei den Münchnern einen Vierjahres-Vertrag. Der Medizincheck soll noch am Freitag absolviert werden.

Der Superstar ist der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner und der Historie der Bundesliga. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Linksverteidiger wurde in diesem Sommer für rund 50 Millionen Euro inklusive Boni an Paris Saint-Germain abgegeben. Bei den Bayern wird Kane gemäß Medienberichten Topverdiener.

Harry Kane ist eine Tormaschine

Nach dem Abschied von Goalgetter Robert Lewandowski im Sommer 2022 haben die Münchner mit Kane wieder einen Neuner von Weltklasse-Format. Kane liefert seit Jahren ab – und wie. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Partien der Premier League auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.