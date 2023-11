Transparenz: Diesen Winter trägt man einen Hauch von Nichts

Ein hauchdünner, durchsichtiger Rock kann zum Hingucker deines Outfits werden – und das auch im Winter. Der Rock, der beinahe ein Hauch von Nichts ist, folgt auf den Hype um transparente Kleider . Der Rocktrend ist sozusagen die etwas alltagstauglichere kleine Schwester der Kleiderversion. Denn mit einem durchsichtigen Rock kannst Du verschiedene Looks präsentieren – und drüber und drunter einiges an Kleidung schichten.

Kombi mit langem Oberteil

Auch sie kombiniert den Look mit Stiefeln. So bleibst Du zumindest oben schön warm und auch an den Waden bist Du vor Kälte geschützt. Zugegeben: Für den Spätherbst funktioniert der Look, im richtig tiefen Winter wird das eher schwierig – beziehungsweise kalt.