Deutschland (NRW) : Trauer in Freudenberg nach Tod einer Zwölfjährigen

Am Sonntagabend wurde es schreckliche Gewissheit: Das seit Samstagabend vermisste Mädchen aus Freudenberg ist tot. Nach intensiver Suche hatten Polizisten den Leichnam der Zwölfjährigen in einem Waldstück entdeckt. Wie sie starb, wurde nicht bekannt. «Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet», sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler, sagte die SPD-Politikerin. Noch am Sonntagabend habe es eine Trauerandacht in der Stadt gegeben.