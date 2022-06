Blink-182-Drummer : Travis Barker wird ins Krankenhaus eingeliefert und bittet Gott um Rettung

Große Sorge um den Blink-182-Schlagzeuger: Am Dienstagnachmittag wurde der 46-Jährige in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht. Was genau Barker hat, ist bislang nicht bekannt.

Nur einen Monat nach ihrer Traumhochzeit in Portofino, Italien, kommt bei Kourtney Kardashian (43) und Travis Baker der «in Gesundheit und Krankheits»-Teil ihres Eheversprechens zum Tragen. Am Dienstag wurde der Blink-182-Drummer wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert.

TMZ.com zufolge soll das Paar am Vormittag erst ins West Hills Krankenhaus gefahren sein. Dort dürfte das medizinische Team den Zustand von Barker scheinbar als bedenklich eingestuft haben, da er am Nachmittag mit dem Krankenwagen ins Cedar-Sinai Medical Center verlegt wurde. Paparazzi-Fotos zeigen, wie der 46-Jährige auf einer Trage transportiert wird. Ehefrau Kourtney, die ganz in Schwarz gekleidet war und ihren Kapuzenpulli über den Kopf zog, folgte dem Krankenwagen in ihrem Range Rover.

«Gott, rette mich»

Travis selbst meldete sich am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr (Ortszeit) mit den Worten «Gott, rette mich» auf Twitter. Ob er damit bereits auf seine gesundheitliche Situation hinwies oder den gemeinsamen Song mit Machine Gun Kelly (32), der denselben Namen trägt, thematisierte, ließ er bislang unbeantwortet.

Was genau Travis fehlt, ist ebenfalls nicht bekannt. Die Sorge bei den Fans ist jedoch groß – insbesondere da kurz nach Bakers Einlieferung seine Tochter Alabama (16) auf Instagram schrieb: «Bitte schickt eure Gebete.» Dazu fügte sie ein trauriges Emoji hinzu. Sein Sohn Landon Asher Barker (18) stand am Dienstagabend in New York City mit Machine Gun Kelly auf der Bühne. Videos von seinem Auftritt teilte er auf Instagram.

Vor wenigen Wochen gaben sie sich dreimal das Jawort

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem sich Kourtney von ihrer zweiten Corona-Infektion erholt hatte. Mitte Juni wurde der Reality-TV-Star laut Pagesix.com positiv auf das Virus getestet. Es ist allerdings unklar, ob sich Travis möglicherweise infiziert hat oder ob sein aktueller Gesundheitszustand überhaupt mit der Corona-Infektion seiner Frau zusammenhängt.

Erst dieses Jahr gaben sich Kourtney Kardashian und Travis Barker das Jawort – und zwar ganze dreimal. Erst heirateten die beiden im April in Las Vegas, kurz danach folgte die standesamtliche Trauung im kleinen Kreis. Am 22. Mai schritt das Paar dann in einer großen Zeremonie in Italien vor den Altar.