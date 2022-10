Schlammschlacht auf Insta: Travis Scott soll Kylie Jenner mit Influencerin betrogen haben

Rapper Travis Scott (31) ist seit einiger Zeit in einer On-off-Beziehung mit Kylie Jenner. Nun halten sich Gerüchte, wonach der Musiker Kylie betrogen haben soll.

Liebesdrama im Hause Jenner-Scott. Seit Tagen halten sich Gerüchte, dass der Rapper seine Langzeitfreundin Kylie Jenner (25) mit dem Instagram-Model Rojean Kar betrogen haben soll. Das 30-jährige Model postete kürzlich ein Video in seiner Instagram-Story, das es am Set eines Musikvideos zeigt, bei dem Scott Regie geführt haben soll.

In seiner eigenen Story streitet der Musiker allerdings ab, das Model überhaupt zu kennen: «Es gibt viel komisches Zeug, das gerade passiert, eine uneingeladene Person schlich sich auf ein geschlossenes Set, bei dem ich die Regie führte. Ich sage das nun zum letzten Mal, ich kenne diese Person nicht. Ich war nie mit dieser Person zusammen. Also bitte hör auf mit den Cyberspielen und den fiktionalen Geschichtserzählungen.»

Ich will nur die Antworten sehen.

Ich will nur die Antworten sehen.

Safe ist er ihr fremd gegangen. Nein, das ist doch alles nur ein abgekartetes Spiel. Ich finde es amüsant, den Streit zu verfolgen. Ich will nur die Antworten sehen.

«Jeder weiß, dass du sie betrügst!»

Der Social-Media-Streit scheint kein Ende zu nehmen. In einem wütenden Instagram-Rant wirft Kar nun dem Rapper vor, dass es eine Lüge sei, dass er sie nicht kenne. Dabei geht sie aufs Ganze und schießt scharf gegen den Musiker: «Jeder weiß, dass du sie jeden Abend betrügst, die ganze Stadt weiß das!» Zu ihren Aussagen postet die Influencerin auch Screenshots, die angebliche Chatnachrichten zwischen ihr und Scott zeigen. In Rage wettert sie weiter: «Das passiert wohl, wenn man zu nett ist. Meine Freunde haben mir schon von Anfang an gesagt, ich soll ihn bloßstellen und mit der Presse über die Affäre sprechen.»