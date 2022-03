Eltern des Getöteten : «Trayvon ist nicht sinnlos gestorben»

Der Fall des getöteten Jugendlichen Trayvon Martin bewegt die USA. Seine Eltern bedanken sich für die Unterstützung - und fordern Gerechtigkeit für ihren Sohn.

Die Eltern von Trayvon Martin danken für die Unterstützung, die sie in den letzten Tagen erhalten haben. (Bild: Keystone)

Die Eltern des von einem Mitglied der Bürgerwehr in Florida getöteten schwarzen US-Teenagers haben sich in Washington bei ihren Unterstützern bedankt. «Wir werden weiter für Gerechtigkeit kämpfen», sagte der Vater des 17-jährigen Trayvon Martin, Tracy Martin.

«Ich möchte all denen Danke sagen, die unsere Familie unterstützt haben, die uns geholfen haben, aufrecht zu bleiben, und denen, die dafür sorgen, dass er nicht sinnlos gestorben ist», sagte der Vater am Dienstag bei einem von demokratischen Abgeordneten organisierten Diskussionsforum zu den Themen Rassismus in der Strafverfolgung (racial profiling) und Hasskriminalität weiter. «Trayvon war unser Sohn, aber er war auch Ihr Sohn», sagte die Mutter, Sybrina Fulton, nachdem auch sie den Unterstützern gedankt hatte.

Nach der Veranstaltung, bei der Vertreter von Bürgerrechtsorganisationen angehört wurden, äußerte sich Fulton sichtlich bewegt vor dutzenden Journalisten, die vor dem Kongressgebäude warteten. Ihr Leid sei umso schwerer zu ertragen, als der Mann, der ihren Sohn getötet habe, nicht festgenommen worden sei, sagte sie. «Wir haben keine Gerechtigkeit bekommen.»

Anwalt des Opfers spricht von «Verschwörung»

Trayvon Martin war am Abend des 26. Februar in Sanford im Bundesstaat Florida erschossen worden. Der Jugendliche war unbewaffnet. Der 28-jährige Schütze, Mitglied einer Nachbarschaftswache, gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Die Polizei glaubte dies und ließ ihn auf freiem Fuß. Dabei berief sie sich auf das «Stand Your Ground»-Gesetz (Weiche nicht zurück), das den Bürgern in Florida ein besonders weitgehendes Recht auf Selbstverteidigung einräumt.

Die Behörden in Sanford bestätigten am Dienstag Angaben aus einem Artikel der Zeitung «Orlando Sentinel» über die Umstände der Tat. Demnach streckte der Jugendliche den Schützen mit einem Fausthieb zu Boden, setzte sich auf ihn und schlug sein Gesicht mehrmals auf den Boden. Der Artikel stimme mit den Ermittlungsergebnissen überein, die dem Staatsanwalt übermittelt wurden, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung auf einer gemeinsamen Medienkonferenz mit dem Polizeichef.

Der Anwalt der Familie des Opfers, Benjamin Crump, forderte am Dienstag in Washington das Justizministerium auf, die Ermittlungen zu überwachen, die «von Anfang an falsch» gewesen seien. Es gebe eine «Verschwörung», bei der alles getan werde, um den Schützen zu verteidigen, sagte Crump.