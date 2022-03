Coronavirus in Luxemburg : Treffen wieder erlaubt – Geschäfte dürfen öffnen

LUXEMBURG – Eine zweite Phase der Lockerungen tritt zum 11. Mai in Kraft. Gesundheitsministerin Lenert und Premier Bettel rufen aber weiterhin zur Disziplin auf.

Die Menschen in Luxemburg dürfen ab dem 11. Mai wieder verstärkt in den sozialen Kontakt mit ihren Mitmenschen treten. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag an. Das generelle Prinzip der Eindämmung werde dann aufgehoben. Treffen mit bis zu sechs Personen seien dann wieder in Wohnungen erlaubt, bis zu 20 Personen dürften sich wieder im Freien versammeln. In beiden Fällen gilt jedoch die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln. Bettel appellierte in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürger: «Eigenverantwortung ist die Basis für erfolgreiche Lockerungen.»