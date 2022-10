Kasachstan : Putin und Erdogan treffen sich am Mittag

ASTANA – Der türkische Erdogan und Kreml-Chef Putin wollen sich am Donnerstag im Rahmen des Gipfels der Konferenz für «Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien» treffen

Kreml-Chef Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen sich an diesem Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana zu Gesprächen treffen. Ob sich die beiden Staatschefs anschließend äußern, sei nicht klar, sagte ein Beamter des Präsidialamts der Deutschen Presse-Agentur. Das Treffen sei für 12.30 Uhr (MESZ) am Rande des Gipfels der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) angesetzt (16.30 Uhr Ortszeit).