Treibstofflager: Explosion in Berg-Karabach kostet 20 Menschen das Leben

Nach einer schweren Explosion in einem Treibstofflager in Berg-Karabach haben die örtlichen Behörden am Dienstag 20 Todesopfer gemeldet. Fast 300 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsamt der südkaukasischen Region am Dienstag mit. Demzufolge wurden 13 Leichen geborgen, sieben weitere Menschen erlagen ihren Verletzungen nach der Detonation am Montagabend außerhalb der Regionalhauptstadt Stepanakert.

Am Dienstag wurden 290 Menschen noch in Krankenhäusern behandelt, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Zahlreiche von ihnen seien in kritischem Zustand. Die Ursache für die Explosion war unklar. Sie soll sich ereignet haben, als Bewohnerinnen und Bewohner darauf warteten, ihre Autos zu tanken, um Berg-Karabach verlassen zu können.

Das aserbaidschanische Militär übernahm in der vergangenen Woche die vollständige Kontrolle über die bis dahin von Separatisten beherrschte Region. Seitdem fliehen Armenier aus Berg-Karabach in Richtung Armenien. Bis Montagabend trafen dort mehr als 6500 Menschen aus Berg-Karabach ein, wie die armenische Regierung mitteilte. Weitere 700 Menschen waren noch in einem Lager der von Russland stationierten Friedenstruppen untergebracht.