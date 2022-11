Luxemburg: Treibt ein Reformprojekt die Mieten in die Höhe?

Die Obergrenze wird von fünf Prozent auf 3,5 Prozent des investierten Kapitals sinken. Bei Immobilien, die als sehr energieintensiv gelten, sogar auf drei Prozent (die energetischen Kategorien von F bis I). «Der Punkt ist eine gute Idee, das geht in die richtige Richtung», sagt Gilles Hempel. «Im Gegenzug wurde die Formel zur Neuberechnung des investierten Kapitals überarbeitet», erklärt die Regierung. Hier setzt die Kritik an. Auf die ursprünglichen Investitionen wird ein Koeffizient angewandt, um die Entwicklung der Immobilienpreise zu berechnen.

«So nah wie möglich am Markt sein»

Die Partei «Déi Lénk» spricht von «einem schlechten Witz» und «einem Geschenk an Dynastien von Immobilieneigentümern». Die Piratenpartei wiederum beklagt eine «eine Nachlässigkeit von Seiten des grünen Ministers» Henri Kox (Déi Gréng). «Für neuere Wohnungen wird das funktionieren, aber nicht für die alten», so Gilles Hempel. Die Preise hätten sich seit 1970 um das 32-fache verteuert, wie er sagt. Der Mieterschutz in Luxemburg rechnet vor: «Für eine 1980 gekaufte Behausung für 170.000 Euro, mit Modernisierungen für 50.000 Euro im Jahr 2010, steigt die Grenze von 1870 Euro auf 3900 Euro pro Monat». Der gemeinnützige Verein ruft dazu auf, das in dem Reformprojekt vorgeschlagene System zu überdenken.