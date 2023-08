Neue Statec-Studie: Trend zu mehr Urlaubsreisen setzt sich fort

2,66 Millionen – das ist die Anzahl der Urlaubsreisen, die die Einwohner des Großherzogtums im gesamten Jahr 2022 unternommen haben. Im Durchschnitt begab sich jeder Einwohner fünf Mal auf Reisen, in 93 Prozent der Fälle lag das Reiseziel in Europa. Jede dritte Reise war ein Besuch bei Familie oder Freunden, doch bei den meisten, nämlich 53 Prozent, handelte es sich um «Urlaubsaufenthalte». Dies geht aus einer detaillierten Studie hervor, die das Statistikamt Statec am Donnerstag veröffentlicht hat.