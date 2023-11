Trennungsstreit: «Amira ist eine liebevolle Mutter» – versöhnen sich die Pochers?

1 / 4 Der Sohn von Amira und Oliver Pocher ist dieses Wochenende vier Jahre alt geworden. IMAGO/Panama Pictures Zum Geburtstag hat er von Mama Amira eine Torte seiner Lieblingsserie «Paw Patrol» bekommen. Instagram/amirapocher Papa Oliver widmet ihm einen Post auf Instagram. Er richtet auch ein paar Worte an Amira, die versöhnlich klingen. Tobias Hase/DPA

Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) haben am 11. November den Geburtstag eines ihrer beiden gemeinsamen Söhne gefeiert. Zum vierten Geburtstag veröffentlichte Papa Pocher einen liebevollen Instagram-Beitrag. Trotz der Trennung des Komikers und der Moderatorin richtet er darin auch einige Worte an Amira, die versöhnlich wirken.

«Heute vor vier Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln», schreibt Pocher zu einem Bild, das offenbar damals im Krankenhaus entstanden ist. Jeweils eine Hand der Eltern und des Kindes ist auf dem Foto zu sehen. Er hoffe, dass der Kleine «auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten» könne. Und er fügt an: «Ich liebe dich über alles und werde IMMER für dich da sein. Du bist mit unserem zweiten Sohn das absolute Highlight unserer Beziehung.»

Mit der «anspruchsvollen Zeit» spielt der Comedian wohl auf die Trennung des Paares an. Im gemeinsamen Podimo-Podcast «Die Pochers!» hatten sie Ende August das Beziehungs-Aus bekannt gegeben. «Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das wars», hieß es damals.

Später beendete er die Zusammenarbeit an dem Podcast und führt diesen unter dem Titel «Die Pochers! Frisch recycelt» seit kurzem zusammen mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) fort, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war. Oliver und Amira Pocher hatten im Herbst 2019 geheiratet. Ihre beiden Söhne kamen im selben Jahr und Ende 2020 zur Welt. Zusammen mit Meyer-Wölden hat er drei weitere Kinder.

Oliver Pocher bedankt sich bei Amira

Auf Instagram schreibt Pocher nun weiter an seine ehemalige Partnerin Amira gerichtet: «Danke auch an dich, Amira, dass du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdienen.» Jene zeigt unterdessen in ihren Instagram-Storys, mit wie viel Liebe und Aufwand sie eine Torte gebacken hat. Für den gemeinsamen Sohn schmückte sie diese mit Charakteren aus der beliebten Kinderserie «Paw Patrol».

Das große Geschenk von Mama Amira hat das Geburtstagskind aber noch gar nicht bekommen. «Hab sie versteckt und einfach vergessen», schreibt sie zu einem Clip von zwei Kindervelos im «Paw Patrol»-Design am Sonntag. Sie erklärt dazu lachend: «Ja, da war doch noch was. Ich habe gestern einfach vergessen, den Kindern ihr Geschenk zu geben.» Es sei so viel los gewesen, dass sie nicht mehr daran gedacht habe. Amira Pocher ist sich demnach zudem nicht sicher, ob sie den Kids die Velos heute noch schenken oder bis Weihnachten damit warten soll.

Verfolgst Du den Trennungsstreit der beiden? Ja, ich lese jeden Artikel. Ab und zu lese ich nach, was so passiert. Nein, nie – obwohl ich diesen Artikel gelesen habe.

«L'essentiel» auf WhatsApp Abonniere unseren neuen WhatsApp-Kanal per Link-Klick oder QR-Scan, aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine News-Übersicht sowie spannende Storys und Unterhaltung zum Feierabend. L'essentiel DE