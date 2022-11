Zeugenaufruf : Tretroller und Pkw in der Hauptstadt kollidiert

LUXEMBURG – Am 15. November gegen 8.30 Uhr kam es in Luxemburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden.

Laut Polizeimeldung kam es am Morgen des 15.Novembers, gegen 08.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Tretroller und einem Pkw mit einer leicht verletzten Person. Ein Pkw-Fahrer war auf dem Boulevard Marcel Cahen unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Avenue du X Septembre in die Route de Longwy einzubiegen.