Luxemburg : Trickbetrüger schlägt in der Landeshauptstadt zu

LUXEMBURG – Am vergangene Mittwochabend hat ein mutmaßlicher Trickbetrüger sein Unwesen in Luxemburg getrieben. Er wendet eine Masche an, die vor kurzem schon einmal für Aufsehen im Großherzogtum gesorgt hat.

Erst vergangene Woche sorgte ein ähnlicher Fall für Aufsehen im Großherzogtum. Editpress/Hervé Montaigu

Am gestrigen Mittwochabend kam es in der Landeshauptstadt zu einem erneuten Fall von Trickdiebstahl. Das hat die großherzogliche Polizei heute in einem Presseschreiben bekannt gegeben. Demnach wurde ein Passant beim Verlassen eines Aufzuges der Passerelle gegen 19.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen. Der mutmaßliche Betrüger soll angefangen haben sein Opfer zu berühren und um es herum zu tanzen. Laut Angaben der Polizei, habe der Betroffene wenige Zeit später das Fehlen seines Mobiltelefons bemerkt. Eine Strafanzeige durch den Geschädigten wurde bei den zuständigen Behörden gestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Diebstahl mit dieser Vorgehensweise in der Landeshauptstadt stattfindet: Am vergangenen Freitag hatte eine Person im Zentrum von Luxemburg-Stadt, in der Rue des Bains, eine Person auf die gleiche Weise angesprochen und so ihre Halskette entwenden können.

Die Police Grand-Ducale mahnt Bürgerinnen und Bürger zur Wachsamkeit in Bezug auf solche Betrugsmaschen. Die Beamten raten unter anderem dazu, sich niemals von Fremden berühren oder umarmen zu lassen, die Tasche geschlossen zu halten und immer ein Auge auf die Jacke zu haben.