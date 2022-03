Dreist : Trickdieb kassiert in «Polizeiuniform» ab

LAUTERBORN – Nicht nur Polizisten und Stripper tragen Polizeiuniformen, auch Trickdiebe. So geschehen am Dienstag in Lauterborn.

Jeder kennt die Masche und doch mag man es kaum glauben, wenn man darauf reinfällt. Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr ist es in Lauterborn aber tatsächlich geschehen. Wegen angeblich erhöhter Geschwindigkeit hielt ein als Polizist verkleideter Mann eine Autofahrerin an und drückte ihr eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro aufs Auge, die die Frau auch beglich.

Der vermeintliche Polizist erklärte ihr, dass sie die Quittung in der Polizeidienststelle abholen könne, mit dieser habe er bereits telefoniert. Als die Frau dies am Mittag tun wollte, fiel der Schwindel auf.

Laut des Opfers ist der Mann zwischen 25 und 30 Jahren alt, hat ein schmales Gesicht, trägt einen schwarzen Vollbart, ist mitteleuropäischer Herkunft und spricht akzentfrei Luxemburgisch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Baseballmütze und einen dunklen Regenmantel – beides ohne «Police»-Aufschrift. Außerdem trug er einen weißen Handschuh.

Vielleicht doubelt der Kriminelle nicht nur Polizisten, sondern auch Michael Jackson.