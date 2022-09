Preis für einen Liter Diesel steigt in Trier über 3 Euro

Nachgefragt : Diesel kostete in Trier über 3 Euro pro Liter – was war da los?

TRIER – Die Moselstadt ist ohnehin bekannt für ihre aus der Reihe tanzenden Kraftstoff-Preise. Doch die Preisentwicklung der vergangenen beiden Tage sucht ihresgleichen.

Beim Anblick der Preise wurde einem ganz schwummerig. Symbolbild: dpa

Eine solche Preis-Achterbahnfahrt hat es an Triers Tankstellen noch nicht gegeben. Am Sonntagabend hatte der Preis für einen Liter Diesel erstmalig die 3-Euro-Marke überstiegen. Am Montagmorgen kostete er in der Moselstadt dann fast durchgehend 2,99 Euro – 90 Cent mehr als an der günstigsten Tankstelle in der Eifel. Der Liter Super (E10) kostete mit rund 2,91 Euro in Trier fast einen Euro mehr als im Bundesdurchschnitt. Im Laufe des Tages fielen die Preise dann rasant. Diesel kostete am Nachmittag im Schnitt noch 2,15 Euro, der Liter Super noch 1,94 Euro. Auffällig: Nur in Trier gab es einen solchen Preissturz. An den Tankstellen der übrigen Region gingen die Preise nur leicht oder gar nicht zurück. Was aber steckte hinter den Extrempreisen und dem anschließenden Preissturz?

Eine Sprecherin des Aral-Konzerns wollte sich auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds dazu nicht äußern und verwies auf «kartellrechtliche Gründe». Mit anderen Worten: Die Konzerne wollen ihre Preispolitik nicht offenlegen. Einen Erklärungsansatz für die seit Tagen offenkundig völlig überhöhten Preise in Trier liefert hingegen Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands. Er vermutet, dass jemand in der Preisabteilung eines Konzerns womöglich «aus Spaß» einfach an der Preisschraube gedreht hat, um zu schauen, wie die Mitbewerber reagieren. Denn die Konzerne schauten sich sehr genau die Preisentwicklung an einzelnen Tankstellen an und reagierten dann sehr schnell – entweder mit höheren oder niedrigen Preisen.

«Die Preise an den Trierer Zapfsäulen entbehren jeder Grundlage» Mirco Hillmann, ADAC

Rabl weist gegenüber dem Trierischen Volksfreund darauf hin, dass die Tankstellen-Pächter selbst keinerlei Einfluss auf die Preise hätten, diese würden aus den Konzernzentralen gesteuert. Dass die Kraftstoffpreise im Laufe des Montags so massiv nach unten korrigiert wurden, sieht Rabl als Bestätigung seiner These. Auch der ADAC kritisiert die Preisentwicklung an den Trierer Tankstellen. «Die starken Preisanstiege an den Trierer Zapfsäulen entbehren jeder Grundlage und sind wie überall gegenüber den Verbrauchern in keiner Weise zu rechtfertigen», sagt Mirco Hillmann, Sprecher des ADAC Mittelrhein in Koblenz.

Das Bundeskartellamt hatte bereits vergangene Woche angemerkt, dass die Kraftstoffpreise überdurchschnittlich hoch seien. Die Trierer SPD-Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz sieht die Aufsichtsbehörde in der Pflicht: «Es besteht Handlungsbedarf und daher werden wir auch das Kartellrecht überarbeiten, denn der Markt funktioniert an den Stellen nicht mehr richtig», sagte sie dem Trierischen Volksfreund. Der Preis für Rohöl an den internationalen Märkten habe sich eher wieder normalisiert. Gleichzeitig seien die Preise für Benzin und Diesel aber um über die Hälfte gestiegen. «Dies und auch die enorm gestiegenen Gewinne der Ölkonzerne deuten auf Mitnahmeeffekte und eine unfaire Preisbildung an den Tankstellen hin», so die SPD-Politikerin.