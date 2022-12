Weihnachtsmarkt : Trier setzt auf Polizei-Unterstützung aus Luxemburg und Frankreich

Polizei auf Weihnachtsmärkten ist per se nichts Ungewöhnliches, läuft diese aber in völlig verschiedenen Uniformen herum, mitunter schon. Nicht so in Trier, wo man auf die «traditionelle, international besetzte gemeinsame Weihnachtsstreife» setzt, wie es in der Pressmitteilung von Montag heißt.