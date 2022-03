Lizenzantrag für ProA : Trierer Basketballer planen für zweite Liga

TRIER — Die finanziell stark angeschlagene TBB Trier rechnet offensichtlich damit, im kommenden Jahr nicht mehr in der höchsten deutschen Liga zu spielen.

In der kommenden Saison wird in der Arena Trier wohl kein Erstliga-Basketball mehr zu sehen sein.

Nachdem die TBB Trier in der vorvergangenen Woche einen Insolvenzantrag gestellt hat und somit mit Punktabzug bestraft wurde, planen die Basketballer aus der Moselstadt mit einem Abstieg aus dem Oberhaus: «Die Verantwortlichen der Treveri Basketball AG haben am Dienstag den Lizenzantrag für die zweite Basketball Bundesliga ProA eingereicht», heißt es in einer Mitteilung.