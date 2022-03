Achter triumphiert : Trierer Ruderer holt Gold bei Olympia

Die deutschen Ruderer haben in London im Achter Gold gewonnen. Olympionik Richard Schmidt, der aus Trier stammt, darf sich über seine erste Medaille freuen.

Der 25-jährige Richard Schmidt, der aus Trier stammt, ist am Mittwoch im Deutschland-Achter Olympiameister geworden. Die Mannschaft war bereits als Favorit ins Rennen gegangen. In einem packenden Finale auf dem Dorney Lake von Eton gewann das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) am Mittwoch das erste Gold seit 1988.