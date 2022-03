Miss Earth Germany 2011 : Triererin Carolin Hinz fliegt raus

TRIER - Carolin Hinz, die sich für Miss Earth Germany 2011 beworben hatte, ist beim Schönheitwettbewerb ausgeschieden. Gewinnerin wurde Manou Volkmer.

Die 20-Jährige scheiterte am vergangenen Wochenende bei der endgültigen Jury-Auswahl im bayerischen Rothenbuch. Gewinnerin wurde Manou Volkmer. Die junge Hannoveranerin wird Deutschland nun am 3. Dezember bei der weltweiten Miss-Earth-Wahl in Bangkok, Thailand vertreten.