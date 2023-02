Von Bali bis Mitteleuropa: Triffst du diesen Käfer, dann renn in die andere Richtung

Moody, ihr Mann und der kleine gemeinsame Sohn waren in einem Hotel mitten im Dschungel von Ubud untergebracht, erzählt die Frau dem australischen Sender «abc.news.au». In der Ortschaft, die vor allem für ihre üppige Landschaft bekannt ist, wimmelt es auch nur so von kleinen giftigen Käfern. Die Familie hatte zudem mehrere Ausflüge unternommen. «Wir waren im Affenwald, in den Reisfeldern und all den Dingen, die man in Ubud eben so macht.»