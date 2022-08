Luxemburg : Trinkwasserwarnung wieder aufgehoben

LUXEMBURG – Die Behörden haben beschlossen, die Wachsamkeitsphase für die Nutzung von Trinkwasser, die am 13. Juli ausgerufen wurde, aufzuheben. Dennoch gilt darauf zu achten, dass man kein Wasser verschwendet.

«Die ‹Wachsamkeitsphase› für die Nutzung von Trinkwasser, die am 13. Juli vom Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung sowie der Wasserwirtschaftsverwaltung ausgerufen worden war, wird aufgehoben», teilten die Behörden am Donnerstagmorgen mit. «Die ‹Sensibilisierungsphase› bleibt jedoch in Kraft, jegliche Wasserentnahme aus Oberflächengewässern ist weiterhin verboten».