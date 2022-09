Luxemburg: Tripartite-Verhandlungen stecken beim Preisdeckel und Index fest

«Das oberste Ziel ist es, die Inflation so gering wie möglich zu halten», bekräftigte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag nach dem zweiten Tripartite-Tag in Senningen. Trotz eines neuen Verhandlungsmarathons von mehr als zwölf Stunden kamen Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber noch zu keiner Einigung.

Verschiedene Vorschläge wurden im Laufe des Tages unterbreitet. Laut Xavier Bettel ging es vor allem darum, «wie die Energiepreise, die Hauptquelle der Inflation, begrenzt werden können». Für eine Preisobergrenze wurden mehrere Schwellenwerte vorgeschlagen. «Jedes Mal müssen Berechnungen angestellt werden, denn wir können kein Abkommen ohne Zahlen verabschieden», erklärte Bettel. Nach den Verhandlungen am Montag, die letzten Vorschlägen der Arbeitgeber abgeschlossen worden seien, baten Regierung und Gewerkschaften nach Angaben des Premiers um «Bedenkzeit». Bettel selbst strebe ein Abkommen mit allen an – was im März, als die Gewerkschaft OGBL ihre Unterschrift verweigerte, gescheitert war.

Ernüchterung beim OGBL, Optimismus bei Bettel

Die Gespräche werden am Dienstagmorgen fortgesetzt. Sollten dann kein konkretes Ergebnis stehen, könnte die Tripartite aufgrund des Zeitplans von Xavier Bettel erst am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden – Termine in New York und Japan stehen bis dahin an. Der Regierungschef äußerte sich «immer noch optimistisch», dass am heutigen Dienstag eine Grundsatzvereinbarung zustande komme, die die Sozialpartner ihrerseits bestätigen müssen. In diesem Fall sei er kommenden Mittwoch bereit, «den endgültigen Text zu unterzeichnen, sobald ich aus dem Flugzeug steige», so Bettel.