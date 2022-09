Luxemburg: Tripartite-Verhandlungen ziehen sich in die Länge

Die Verhandlungspartner arbeiten an einem gemeinsamen Vertrag, der die Unternehmen, wie die Bevölkerung in die Lage versetzen soll, der starken Inflation zu begegnen, die im laufenden Jahr bei 6,6 Prozent liegen dürfte. «Es sind immer die Energiekosten und die Lohnindexierung», die die Debatte beherrschten, bestätigt Nora Back, die Vorsitzende des OGBL. Sie geht jedoch nicht näher auf die jeweiligen Vorschläge ein. Die anderen Verhandlungsteilnehmer wollten sich bisher ebenfalls nicht äußern.

«Unverantwortlich, keine Einigung zu erzielen»

Am Dienstagabend könnten die Verhandlungspartner, vor dem Hintergrund der explodierenden Energiepreise, das Scheitern der Tripartite erklären. Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte am Dienstagabend erklärt, es sei «unverantwortlich, keine Einigung zu erzielen». Die Gespräche würden in dem Falle nicht vor nächster Woche Donnerstag wiederaufgenommen werden können, da der Premierminister am morgigen Mittwoch nach New York fliegt und dann nach Japan weiterreist, wo er bis nächste Woche Mittwoch bleiben wird. Die Sozialpartner hoffen jedoch, vor der Abreise Bettels zu einer Einigung zu kommen.