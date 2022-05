West Ham United : Tritt gegen Katzen – Fußballprofi Zouma wegen Tierquälerei angeklagt

Kurt Zouma (Mitte) wurde in drei Fällen wegen Tierquälerei angeklagt.

Der französische Fußballprofi Kurt Zouma vom englischen Premier-League-Verein West Ham United ist in drei Fällen wegen Verstößen gegen das britische Tierschutzgesetz angeklagt worden. Der 27-Jährige muss gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Yoan, der in der fünften englischen Liga für Dagenham & Redbridge spielt, am Dienstag erstmals vor Gericht erscheinen.