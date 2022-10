Luxemburg: Winzer erwarten vielversprechenden Jahrgang – trotz kleinerer Ernte

«Die diesjährige Weinlese ist ziemlich gut verlaufen. Wir hätten gerne ein wenig mehr Trauben gehabt, aber mit der Qualität sind wir zufrieden. Was die betrifft, wird es ein außergewöhnlicher Jahrgang werden, mit Trauben, von denen eine gesünder, schöner und reifer ist als die andere. Das sieht sehr vielversprechend aus», erklärt Charlène Muller, die Kellermeisterin der Domaines Vinsmoselle in Grevenmacher.

Auf den 635 Hektar, die die Domaines bilden, wurden etwa zehn Tonnen Weintrauben pro Hektar gelesen, was ein Gesamtergebnis von 6350 Tonnen ergibt. «Wir hatten weniger Trauben, da es diesen Frühling und Sommer sehr trocken war. Die Früchte konnten sich nicht mit genügend Wasser, Mineralien und den anderen Dingen versorgen, die die Traube benötigt. Wir hatten weniger Früchte, weniger Saft in den Früchten und damit eine etwas geringere Menge in den Tanks», so die Kellermeisterin.