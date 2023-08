Trojena: Saudis stampfen ein riesiges Ski-Gebiet aus dem Boden

Es wird das erste Outdoor-Skigebiet im Golfstaat Saudi-Arabien: Trojena ist Teil des ambitionierten und umstrittenen NEOM-Siedlungsprojekts der saudischen Regierung. Bei diesem Projekt werden auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern gleich mehrere Megaprojekte aus dem Boden gestampft: die 170 Kilometer lange Bandstadt The Line , der Seehafen und Industriestandort Oxagon sowie die Ferienresorts Sindalah im Meer und Trojena in den Bergen. Zum Vergleich: Luxemburg ist 2586 Quadratkilometer groß.

Angeblich nachhaltig

So absurd die Idee einer Skipiste in einem Land wie Saudi-Arabien klingt, so ist es dank der Lage angeblich trotzdem nachhaltig: Trojena befindet sich in der höchsten Bergkette der Region Tabuk. «In Trojena gibt es von Natur aus Schnee und im Winter fallen die Temperaturen unter null», sagt Philip Gullett, der Executive Director von Trojena, gegenüber Al Arabiya English.