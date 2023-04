Claude Turmes: Luxemburg gewinnt Energiekampf «trotz 0:2-Rückstand»

Energieminister Claude Turmes (Mitte) zeigte sich am Donnerstag zufrieden mit dem Ergebnis,

Blackouts und Heizungen, für die kein Gas mehr da ist: Das Risiko war nach Behördenangaben relativ gering, die Angst vor einem ungemütlichen Winter aber durchaus vorhanden. Passiert ist letztlich nichts davon. In der Bilanz, die Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt hat, bestätigt sich das Ergebnis, das sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet hatte: