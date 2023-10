Trotz Familienkrise: Prinz Harry sucht ein Haus in Großbritannien – ohne Meghan

Seine Frau Meghan Markle soll allerdings kein Verlangen haben, öfter in Großbritannien zu sein.

Getty Images for Invictus Games Düsseldorf 2023

Er will, dass die Familie mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringt.

Meghan Markle (42) konnte zwar den Prinzen aus dem Königreich holen, aber nie das Königreich aus dem Prinzen. Wie das britische «OK!»-Magazin berichtet, hat Harry (39) nämlich Heimweh. Er soll sich gerade nach einem Haus in Grossbritannien umsehen – ohne Meghan. Die US-Amerikanerin genieße das Familienleben in Kalifornien. «Meghan zeigt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass sie England in irgendeiner Weise liebt», sagt der Royal-Experte Duncan Larcombe gegenüber «OK!». Harry hingegen möchte, dass ihre beiden Kinder, Archie (4) und Lilibet (2), mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen.