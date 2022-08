Luxemburgs Volksfest : Trotz hoher Preise – Zahlreiche Menschen besuchen die Schueberfouer

«Ich habe 150 Euro in drei Stunden mit meiner Tochter ausgegeben». Mike macht keinen Hehl daraus, dass er für sein ersten Abend bei der Schueberfouer tief in die Tasche greifen musste. «Wenn man 10 Euro pro Fahrt in einem Fahrgeschäft ausgibt, summieren sich die Ausgaben schnell», erzählt der Luxemburger. Aber nicht nur die verschiedenen Fahrgeschäfte der Schueberfouer haben ihre Preise angezogen – auch für Verpflegung auf dem Jahrmarkt muss in diesem Jahr deutlich mehr auf den Tisch gelegt werden.