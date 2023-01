Gassparen: Trotz Kältewelle bleibt Luxemburg auch im Dezember über dem EU-Ziel

Auch der Stromverbrauch ist seit Juni letzten Jahres kontinuierlich gesunken. Im Dezember betrug der Rückgang laut Turmes 8,56 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum. «Ein großes Dankeschön an die Gemeinden, Versicherungen, Banken, Beamten und Bürger, die große Anstrengungen unternehmen, damit wir im Rahmen bleiben», so Turmes. Trotz der bisherigen Erfolge, bleibt der Energieminister vorsichtig: «Wir müssen abwarten, ob es im Januar und Februar Kältewellen gibt. Wir können das Wetter nicht kontrollieren», sagte er.

12.000 Personen ließen sich beraten

«Aber wir sorgen dafür, dass die Maßnahmen gegen den unverhältnismäßigen Anstieg der Energiepreise und zur Beschleunigung der Energiewende umgesetzt werden können», so Turmes. Zu diesem Zweck hat die Klima Agence die Fragen von Privatpersonen beantwortet und Ende 2022 drei weitere Berater eingestellt, insgesamt zehn gibt es jetzt. «Wir haben 2022 bereits 12.000 Personen begleitet, das ist ein Rekord», stellte Fenn Faber fest. Er wies darauf hin, dass Privatpersonen über eine Hotline Beratung erhalten können. «Um den Besuch eines Beraters bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen, insbesondere bei der energetischen Renovierung, beträgt die Wartezeit drei bis vier Wochen».

Darüber hinaus versichert Claude Turmes, dass sein Ministerium «Hand in Hand» mit dem Luxemburger Architekten- und Ingenieurverband (OIA) und den Handwerksbetrieben zusammenarbeite. Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer, gab an, dass 800 Unternehmen im Handwerksbereich seit 2012 eine Zertifizierung für den Bau von Passivhäusern erhalten hätten. Seit letztem Herbst könnten sie auch eine Zertifizierung für energetische Sanierung erhalten. «Es gibt die gesetzlichen Vorgaben, aber man braucht auch Leute, die das in die Praxis umsetzen», so das Fazit von Marc Feider, Vizepräsident des OIA.