Urteil vollstreckt : Trotz Kritik – Singapur erhängt zwei Drogenhändler

Zwei Männer wurden 2016 in Singapur wegen des Handels mit Drogen verurteilt. Nun wurden sie hingerichtet.

Die Drogengesetze in Singapur zählen zu den strengsten der Welt.

Trotz Protesten von Menschenrechtsaktivisten sind in Singapur am Donnerstag zwei Drogenhändler hingerichtet worden. Bei den Hingerichteten handele es sich um Kalwant Singh, einen 32-Jährigen aus Malaysia, und Norasharee Gous aus Singapur, teilte die singapurische Menschenrechtsaktivistin Kirsten Han mit. Beide waren 2016 wegen des Handels mit Heroin verurteilt worden. Damit ist die Zahl der Hinrichtungen in Singapur seit März auf vier gestiegen.