Luxemburg - Trotz langer Gespräche bleibt Einigung bei Tripartite aus

Lange Diskussionen aber keine Einigung bei der Tripartite am Mittwochabend.

Die Sozialpartner haben bei der Tripartite am Mittwochabend keine Einigung erzielen können. Die Vorschläge der Regierung von vergangener Woche, zwei Lohn-Indexierungen zu verschieben und gleichzeitig Ausgleichszahlungen für die ärmsten Haushalte anzubieten, wurden von den Gewerkschaften nicht akzeptiert. Arbeitgeber stimmten dem zwar zu, doch die Gewerkschaften LCGB und CGFP wollten sich bis zum heutigen Donnerstag Zeit geben, um sich auf eine Position festzulegen.

Die Gewerkschaft OGBL hingegen erteilte dem Vorschlag bereits eine Absage, weil die Menschen dadurch benachteiligt würden, wie OGBL-Vorsitzende Nora Back erklärte. Die Höhe der Kompensationen sei nicht ausreichend. Zudem wollte sich die Gewerkschaft nicht auf eine weitere Verschiebung bis 2023 einlassen. Die OGBL wolle ihre Positionen am Donnerstag im Laufe des Tages präzisieren.

«Es ist ein ausgewogenes Abkommen, das das Prinzip der Indexierung nicht in Frage stellt»

Auch für die stellvertretende Premierministerin Paulette Lenert (LSAP) sei es «ein ausgewogenes Abkommen, das das Prinzip der Indexierung nicht in Frage stellt». Das sieht auch Vize-Premierminister François Bausch (Déi Gréng) so: «Wir haben vorgeschlagen, die Abstände zwischen den Tranchen zu vergrößern, nicht sie abzuschaffen». Für ihn sei es notwendig, «Vorhersehbarkeit in eine der schwersten Krisen der Nachkriegszeit zu bringen». Er wies darauf hin, dass die Regierung im Vergleich zur vergangenen Woche neue Vorschläge gemacht habe.