Niederländische Royals: Trotz Mafia-Bedrohung – Kronprinzessin Amalia fliegt in die Karibik

Am Freitag flogen König Willem-Alexander, Königin Maxima und Kronprinzessin Amalia in die Karibik.

Amalia wird für ihren Mut auf Instagram gelobt

Am Samstag erkundete die Familie das Mangrovenreservat Bonaire im Nationalpark Lac Bay, tags darauf stand ein Besuch einer ehemaligen Sklavenhütte auf dem Programm. «Wir freuen uns darauf, ihr alles vorzustellen und mit ihr gemeinsam zu erleben, was jede Insel so besonders macht und was uns bei all unseren Unterschieden zusammenhält», sagte Königin Maxima laut internationalen Medien.