Nicole Kidman : Trotz Oscar fühlte sie sich unglaublich einsam

Nicole Kidman hat alles, was man für ein glückliches Leben braucht. Doch es gab auch andere Zeiten, an die sie sich ungern erinnert.

Schauspielerin Nicole Kidman (48, «Australia») ist seit neun Jahren mit Ehemann Keith Urban (47) glücklich, kann sich aber noch erinnern, wie es ohne Liebe ist. «Als ich meinen Oscar gewonnen habe, kam ich nach Hause und hatte niemanden. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt», sagte sie der Zeitschrift «Meins». Umso zufriedener sei sie jetzt mit ihrem Ehemann. «Am wichtigsten ist es mir, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich mein Leben spielerisch teilen kann. Das ist meine Definition für eine gute Beziehung und Glück.»

Seinen neunten Hochzeitstag hatte das Paar vergangene Woche bei einem Konzert von Urbans Band verbracht. Dazu hatte Kidman ein Video gepostet, dass sie tanzend am Rand der Bühne zeigte. Kidman und Urban hatten sich 2006 in einer idyllisch auf einer Klippe gelegenen Kirche in einem Vorort von Kidmans Heimatstadt Sydney das Jawort gegeben.