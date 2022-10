Washington : Trotz Ukraine-Krieg – USA sehen anderes Land als größten Konkurrenten an

Russlands Attacke auf das Nachbarland Ukraine hält die Welt in Atem. In der neuen Strategie zur nationalen Sicherheit der USA bereitet aber ein anderer Akteur dem Land mehr Sorgen.

Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und atomarer Drohungen aus Moskau sehen die USA China als die größere geopolitische Herausforderung an. «Peking will seine Einflusssphäre im indopazifischen Raum erweitern und die führende Macht der Welt werden», heißt es in der neuen Strategie zur nationalen Sicherheit, die die US-Regierung am Mittwoch in Washington veröffentlichte.