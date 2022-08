Tischtennis-EM : Trotz verpasstem Finaleinzug – Georges Engel gratuliert Luxemburg-Duo

Der Traum des luxemburgischen Tischtennis-Duos Ni Xia Lian und Sarah de Nutte, das Finale der Tischtennis-EM zu bestreiten, ist am heutigen Donnerstag geplatzt: Trotz starker Leistung zu Beginn der Partie besiegte das rumänische Tischtennis-Paar Samara/Dragoman das Luxemburger Duo Ni/De Nutte am Donnerstag im Halbfinale der Tischtennis-Europameisterschaft in München. Die Partie startet zunächst vielversprechend für die luxemburgischen Profis. Den ersten Satz konnten Ni Xia Lian und Sarah de Nutte mit 11:9 für sich entscheiden, bevor die Rumäninnen im zweiten Satz mit 6:11 wieder aufholen konnten. Im dritten Satz lagen die Luxemburgerinnen dann wieder in Führung, konnten ihre Leistung aber nicht halten und verloren schließlich gegen das rumänische Duo mit 9:11.