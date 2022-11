Roy Reding: Trotz Verurteilung bleibt ADR-Politiker im Amt

Das Urteil gegen Roy Reding würde sich nicht gegen die Partei richten. Der Fall habe nichts mit seiner Tätigkeit als Abgeordneter zu tun, so Fred Keup, Abgeordneter und Vorsitzender der ADR, am Dienstag gegenüber L'essentiel. Da er vor Gericht Berufung eingelegt hat, gilt Roy Reding «weiterhin als unschuldig und hat keinen Grund, seinen Posten als Abgeordneter aufzugeben», schlussfolgert sein Kollege.

Knapp ein Jahr vor den Parlamentswahlen wird es also keine Veränderungen in den Reihen der ADR geben. Der Betroffene selbst hatte am vergangenen Wochenende seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat der Hauptstadt bekannt gegeben. Er hatte seine Entscheidung jedoch damit begründet, dass er leider nicht mehr die Energie und die Zeit habe, seinen Auftrag zu erfüllen, ohne sich direkt auf das Gerichtsurteil zu beziehen.