GP von Kanada: Trotz Vogeleinschlag – Verstappen holt 100. Sieg für Red Bull

WM-Spitzenreiter Max Verstappen startete beim achten Formel-1-Saisonlauf in Kanada von der Pole-Position. Am Ende gewann er das Rennen vor Fernando Alonso.

Getty Images

Podest

Der unaufhaltsame Max Verstappen stürmt konkurrenzlos seinem dritten WM-Titel entgegen. Zweiter beim Großen Preis wurde Fernando Alonso im Aston Martin, der es schon zum sechsten Mal in diesem Jahr auf das Podium schaffte. Platz drei belegte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Szene des Rennens

In der zwölften Runde überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst krachte George Russell im Mercedes selbstverschuldet in die Mauer, sein Kommentar: «Sorry!». Daraufhin gingen fast alle Fahrer an die Box. Sichtbar beschädigt rollte der Brite zurück Richtung Box. Das Safety-Car bremste das Feld ein.

Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Aston-Martin fuhren sich dann in der Boxengasse fast über den Haufen. «Ich musste bremsen», meldete der Spanier prompt. Die Rennkommissare nahmen Ermittlungen auf, verhängten aber keine Strafe. Alonso hatte die Sache schon selbst in die Hand genommen, bald nach dem Neustart zog er an Hamilton vorbei.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Die Alfa-Sauber-Fahrer Guanyu Zhou (20.) und Valtteri Bottas (15.) brauchten am Sonntag fast ein Wunder, wenn sie noch in die Punkte fahren wollten. Und ja, der Finne zeigte ein fantastisches Rennen, klassierte sich am Ende auf Rang zehn und holte damit einen Punkt. Zwar wurde er am Ende noch überholt, aber weil Lando Norris eine Fünf-Sekunden-Strafe kriegte (Unsportlichkeit), war der Finne wieder Zehnter. Auch Zhou machte Plätze gut, wurde Sechzehnter.

Tribünengezwitscher

99 Rennsiege hatte Red Bull in der Formel 1 vor dem Rennen am Sonntagabend erreicht. Nun kam der 100. Erfolg dazu. Auch fuhr Verstappen seinen 41. Rennsieg dank einer Top-Leistung ungefährdet ein. Dass er zu Beginn einen Vogel mit seinem Boliden abschoss, stoppte ihn nicht.

Dank des Siegs schließt der 25-Jährige zur brasilianischen Formel-1-Ikone Ayrton Senna auf. Bis zur Bestmarke von Lewis Hamilton (103 Grand-Prix-Siege) braucht der Niederländer aber noch ein paar Erfolge. Dass Verstappen die Marke aber irgendwann knacken wird, daran hat selbst Hamilton keine Zweifel. Er meinte vor dem Rennen: Er hat eine lange Karriere vor sich. Und schließlich sind Rekorde da, um gebrochen zu werden.»

Stimmen

Verstappen: «Ich bin sehr glücklich. Wir haben die Reifen nicht gleich ins Fenster bekommen. Der 100. Grand-Prix-Sieg für das Team ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, solche Zahlen miterleben zu können. Insgesamt hatte ich das erwartet, was wir schlussendlich hatten. Der Sprit ist sehr schnell weggegangen, daher war der Vorsprung auch nicht so groß. Aber am Ende haben wir gewonnen und das ist das Wichtigste.»

Alonso: «Wir hatten gehofft, die Red Bulls etwas mehr herausfordern zu können. Die Mercedes haben das ganze Rennen gepusht und es war ein unglaublicher Zweikampf. Am Ende hatte Lewis auch eine riesige Pace, uns hat diese etwas gefehlt. Ich weiß nicht, woran es lag, man hat es mir nicht gesagt. Die Traktion hat auch nicht immer ganz gepasst. Hoffentlich können wir Max das nächste Mal etwas mehr Druck machen.»